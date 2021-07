KANADA - Mantan pasien dan anak-anak dari seorang dokter kesuburan di Kanada yang menggunakan spermanya sendiri atau tidak dikenal untuk menghamili pasien telah ditawari perjanjian penyelesaian sebesar USD10 juta (Rp145 miliar).

Ini dianggap sebagai penyelesaian hukum pertama dari kasus tersebut. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, penggugat akan diberikan kompensasi berdasarkan tingkat kerugian yang ditentukan pengadilan.

Uang juga akan disisihkan untuk database DNA agar lusinan anak dapat mengidentifikasi ayah biologis mereka.

Gugatan class action saat ini mencakup 226 orang. Dr Barwin bekerja di dua klinik di Ottawa, Ontario.

Beberapa pasangan yang diberitahu bahwa sperma pasangan pria akan digunakan tanpa sadar diberikan sampel acak, dan dalam beberapa kasus, sampel dari dokter sendiri.

Beberapa klaim berasal dari tahun 1970-an. Dr Barwin sekarang berusia 80-an dan tidak berlatih sejak 2014.

Penyelesaian masih harus disetujui oleh hakim sebelum uang akan tersedia.

Rebecca Dixon, 31, mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Dr Barwin - yang kliniknya telah dikunjungi orang tuanya - setelah dia menderita penyakit yang tidak dimiliki orang lain di keluarganya. Dia dan orang tuanya meluncurkan gugatan pada tahun 2016.

"Saya tidak yakin kami akan mencapai penutupan," katanya kepada surat kabar Ottawa-Citizen.

"Itu adalah sesuatu yang akan bersama kita selama sisa hidup kita. Tetapi penyelesaian sisi hukum akan memungkinkan orang untuk sedikit lebih berdamai dengan situasi ini,” lanjutnya.

Proposal tersebut juga meminta 75.000 dolar Kanada (Rp870 juta) digunakan untuk membuat database bagi anak-anak yang dikandung di kliniknya untuk mengetahui identitas ayah mereka. Tujuan dari database adalah untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk mengidentifikasi ayah biologis mereka, mendapatkan akses ke riwayat medis dan untuk menemukan saudara tiri.

Dr Barwin dan pengacaranya tidak berkomentar tentang masalah ini, tetapi penyelesaian tidak mengharuskan mantan dokter kesuburan untuk mengakui kesalahan apa pun.

“Dia telah membantah dan terus menyangkal semua klaim penggugat dalam tindakan ini," kata pengacara dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Rabu (28/7).

Pada 2019, Dr Barwin dicabut lisensi medisnya oleh College of Physicians and Surgeons of Ontario, yang menyebut tindakannya "sangat tercela".

(sst)