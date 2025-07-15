Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

RSUD Gunung Jati Sanggah Menelantarkan Pasien Digigit Ular Berbisa

Muslimin , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |16:30 WIB
RSUD Gunung Jati Sanggah Menelantarkan Pasien Digigit Ular Berbisa
Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon/Foto: Muslimin-Okezone
A
A
A

CIREBON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati Kota Cirebon menyanggah penelantaran pasien digigit ular berbisa yang videonya viral di media sosial. Direktur RSUD Gunung Jati dr. Katibi menjelaskan, RJ bukan pasien rawat inap.

"Tidak ada penelantaran terhadap kebutuhan pasien tersebut. Sejak Rabu sore pasien berinisial RJ sudah bukan pasien rawat inap. Tetapi yang bersangkutan betah menunggu di ruang rawat inap," kata Katibi dalam jumpa pers di Gedung Komite RSUD Gunung Jati, Selasa (15/7/2025).

RSUD Gunung Jati telah memberikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien tersebut. "Kami telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan pasien RJ tanpa mempersoalkan biaya. Kami tidak menggunakan metode penahanan pasien, tapi dengan cara komunikatif dan partisipatif," paparnya.

Walaupun pasien bukan peserta BPJS, RSUD Gunung Jati tetap memberikan pelayanan life-saving. Pasien diberikan serum antibisa ular yang harganya relatif besar sejak masuk IGD hingga di ruang HCU.

"Kami tidak mempersoalkan biaya, yang terpenting pasien terselamatkan dulu. Jadi total pemberian serum antibisa ular kepada pasien sebanyak 4 vial. Dua vial saat di IGD dan di HCU. Harganya lebih dari Rp2 juta per vialnya," ungkap Katibi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/608/3139962/pasien_terlantar-fUK2_large.jpg
Diduga Diterlantarkan, Pasien RSUD Madina Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/01/340/1853404/soal-pasien-sekarat-dibawa-pakai-pikap-ini-kata-puskesmas-mancak-vEKbkpeJsU.jpg
Soal Pasien Sekarat Dibawa Pakai Pikap, Ini Kata Puskesmas Mancak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/01/340/1853262/ditolak-puskesmas-pasien-sekarat-dibawa-pakai-pikap-pengangkut-pasir-SMSd307qc0.jpg
Ditolak Puskesmas, Pasien Sekarat Dibawa Pakai Pikap Pengangkut Pasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/29/340/1851467/berderai-air-mata-ibunda-balita-tanpa-anus-di-sumut-mohon-pertolongan-I4hN7c2Vw4.jpg
Berderai Air Mata, Ibunda Balita Tanpa Anus di Sumut Mohon Pertolongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/13/512/1829619/buntut-kasus-icha-gubernur-ganjar-perintahkan-lembaga-kesehatan-tak-tolak-pasien-DttIyh5NMY.jpg
Buntut Kasus Icha, Gubernur Ganjar Perintahkan Lembaga Kesehatan Tak Tolak Pasien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/24/337/1801488/buntut-kematian-debora-mitra-keluarga-kalideres-copot-direktur-hingga-manajemen-pemasaran-AgEW2zlWSQ.jpg
Buntut Kematian Debora, Mitra Keluarga Kalideres Copot Direktur Hingga Manajer Pemasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement