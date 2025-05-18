Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Diduga Diterlantarkan, Pasien RSUD Madina Meninggal Dunia

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |18:02 WIB
Diduga Diterlantarkan, Pasien RSUD Madina Meninggal Dunia
Pasien meninggal dunia diduga terlantar di RSUD Madina (Foto: Liansah Rangkuti/Okezone)
A
A
A

MADINA - Seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara diduga diterlantarkan. Pasien tersebut akhirnya meninggal dunia. 

Pasien yang merupakan ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Natal masuk rumah sakit pada Sabtu 10 Mei 2025. Namun, baru dapat penanganan dokter spesialis pada Rabu 14 Mei 2025.

"Hari Sabtu keluarga saya masuk ke rumah sakit dan pada hari Rabu paginya baru ada dokter yang menanganinya. Pada hari Rabu itu juga menjelang sore saudari saya meninggal dunia," ujar keluarga korban, Rangkuti, Minggu (18/5/2025). 

Korban diduga terlantar berdasarkan keterangan perawat yang lagi piket di ruang bagian bedah, dokter tidak ada di tempat karena libur nasional pada Senin dan Selasa.

"Alasan perawat yang ada di ruangan itu, karena tanggal merah pada hari Senin-Selasa kemarin itu alasan dia. Setelah meninggal, sore itu juga kami bawa pulang untuk dikebumikan di kampung halaman," ujarnya.

