SUKABUMI - Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tabrak belakang terjadi di Jalan Raya Lingkar Selatan dekat jalan putaran (U Turn) Mangkalaya Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Sabtu (4/9/2021) sekira pukul 18.50 WIB.

Dua unit kendaraaan rusak berat akibat kejadian ini. Kendaraan minibus Wuling Confero dengan no pol F 1682 VG yang dikendarai oleh Dharmadi Tanuwidjaya mengalami kerusakan bagian depan dan kendaraan pick up Suzuki Futura no pol F 8615 SO yang dikendarai oleh Fauzi Bima Anggara mengalami kerusakan kaca bagian depan pecah dan kerusakan bodi yang berat.

Saksi mata di lokasi kejadian, Jajang Dono (50) mengatakan bahwa dirinya melihat kendaraan pick up datang dari arah Cibolang dan akan memutarkan mobilnya di jalan putaran Mangkalaya tiba-tiba dari arah yang sama datang mobil minibus dan menabrak bagian belakang kendaraan pick up.

“Mobil pick up yang ditabrak oleh minibus itu terdorong akibat benturan keras dan terjun di jurang yang terdapat di seberang jalan. Jurang setinggi kurang lebih 5 meter itu terdapat pagar dari beton, bagian depan pick up rusak akibat menabrak pagar beton itu,” ujar Jajang kepada wartawan.

Jajang menambakan bahwa dalam kejadian itu tidak ada korban meninggal dunia. “Sopir pick up mengalami luka gores pada bagian kaki dan untuk kedua penumpangnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,” ujarnya.

Proses evakuasi pick up yang terjun ke jurang sangat susah dan memakan waktu yang lama, pukul 19.30 satu mobil derek yang datang tidak mampu mengevakuasi pick up yang malang tersebut. Akhirnya bantuan satu mobil derek datang lagi membantu proses evakuasi. Pada pukul 00.30 akhirnya kedua kendaraan yang mengalami laka lantas dapat dievakuasi oleh dua mobil derek

Kanit Laka Polres Sukabumi Kota, Ipda Jajat Munajat mengatakan kasus ini kini dalam penyelidikan Unit Laka Polres Sukabumi Kota. Kedua kendaraan tersebut kini telah disimpan di Kantor Unit Laka Polres Sukabumi untuk dijadikan barang bukti dan bahan penyelidikan.

“Dugaan sementara, pengemudi minibus Wuling Confero kurang hati-hati, kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman saat mengemudikan kendaraannya, sesampainya di tempat kejadian, menabrak bagian belakang kendaraan pick up Suzuki Futura,” ujar Jajat kepada wartawan.

