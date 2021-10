PEKANBARU - Seorang pria warga Pekanbaru, Riau berinisial AS dikeroyok sekelompok orang, hal tersebut karena pria itu tidak membayar tarif sesuai kesepakatan jasa layanan PSK (Pekerja Seks Komersial).

Akibat peristiwa itu, pihak Polsek Pekanbaru Kota mengamankan seorang PSK berinisial MF dan enam pria yakni ID, TP, RG, HK, DI, serta FM. Dimana keenam pria itu adalah rekan MF yang diduga menganiaya AS.

"Saat ini ketujuh orang itu sudah kita amankan," kata Kapolsek Pekanbaru Kota, Josina Lambiombir Senin (4/10/2021).

Baca juga: Digerebek Satpol PP, Belasan PSK Kocar-kacir hingga Masuk Parit

Peristiwa penganiayaan terjadi di salah satu hotel di Jalan Tengku Zainal Abidin pada Senin (04/10/202) sekitar pukul 04.00 WIB.

Saat itu korban AS memesan jasa PSK melalui aplikasi. Kemudian AS menunggu wanita yang dipesannya di dalam hotel .Tidak berapa lama, seorang wanita bertubuh sintal datang ke kamar korban.

Baca juga: Kasus Prostitusi Anak di Jakut, Muncikari Cari Korban dengan Ciri seperti Ini

Mereka pun berduaan di kamar. Tidak berapa lama AS menyatakan menolak jasa MF. AS beralasan, wajah MF tidak sesuai dengan foto wanita yang dipesanya.

Kemudian terjadilah keributan antara PSK, MF dan AS. MF pun mengambil uang didompet AS. Namun didompet AS hanya ada uang Rp 190 ribu. AS pun menyatakan tidak punya uang lagi. Karena merasa tertipu, MF menelpon teman teman lelakinya dengan menyebut kalau dirinya diperkosa. Tidak berapa lama, sekelompok pria datang ke kamar hotel tersebut.

Tidak banyak basa basi, mereka pun menghajar AS hingga babak belur. Tidak berapa lama, sekuriti hotel datang ke lokasi untuk melerai perkelahian. Kejadian pengeroyokan ini pun terekam CCTV hotel.

"Kasusnya jkita limpahkan ke Polresta Pekanbaru," imbuhnya.