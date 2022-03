NEW YORK – Sepasang suami istri di Amerika Serikat (AS) mengalami kejadian tidak biasa saat mengunjungi restoran The Lobster House di New Jersey. Michael Spressler dan istrinya Maria merupakan langganan restoran itu sejak 1987 dan tengah merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-34.

Saat menyantap kerang yang merupakan hidangan pembuka, Michael merasakan ada kejanggalan, karena salah satu kerang yang dia santap terasa lebih berat daripada biasanya. Saat dia mengunyah kerang tersebut, Michael merasakan ada sesuatu yang tersangkut di mulutnya.

“Saya mengira salah satu gigi saya patah,” kata Michael saat diwawancara KYW-TV.

Ternyata benda yang tersangkut di mulut Michael bukan patahan gigi melainkan sebuah mutiara beukuran 8,8 milimeter. Keterkejutan Michael bertambah setelah mengetahu mutiara yang hampir dia telan berasal dari jenis yang sangat langka, bahkan konon hanya satu dari 10.000 kerang yang menyimpan mutiara seperti itu.

Diwartakan New York Post, ahli dari situ Pearl Source menaksir mutiara itu bisa bernilai mulai dari USD50 (Rp714 ribu) hingga maksimal USD100.000 atau kurang lebih Rp1,4milyar tergantung pada badan air asalnya.

Maria mengatakan bahwa mereka tidak akan menjual mutiara itu meski nilainya tinggi. Dia ingin menjadikan harta itu sebagai perhiasan untuk mengabadikan momen tersebut.

“Ini jadi kenangan indah pada hari itu dan apa yang kami berdua miliki sangat istimewa,” ujarnya.

