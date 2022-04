MALANG - Pemudik yang melintasi Kabupaten Malang perlu mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan lalu lintas baik di jalan tol maupun jalan raya non-tol. Tercatat ada sejumlah titik yang menjadi perhatian Satlantas Polres Malang mulai dari Exit Tol Singosari, Jalan Raya Sumberpucung, yang menjadi jalur mudik ke arah Kabupaten Blitar, hingga Jalan Raya Pakisaji yang menjadi akses penghubung dari Kota Malang ke Kepanjen, dan daerah-daerah di selatan Jawa Timur lainnya.

Kasatlantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah mengungkapkan, demi mengantisipasi kemacetan yang biasanya terjadi ke arah Kota Wisata Batu sistem semi one way bakal diterapkan. Sistem ini nantinya diterapkan sejak keluar tol Singosari hingga Jalan Raya Karangploso mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

"Kita kordinasi juga dengan jajaran Polres Batu apabila yang mengarah ke Batu ada kepadatan, kita berlakukan ada semi one way, dari Karangploso sampai simpang tiga Pendem," kata Agung saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (22/4/2022) di Mapolres Malang.

Pemberlakuan sistem semi one way ini disebut Agung, melihat kondisi terkini dari situasi di lapangan. Pasalnya pemberlakuan sistem semi one way ini diterapkan sesuai kepadatan lalu lintasnya.

"Nanti mana arus yang panjang, apakah yang ke Batu atau yang turun nanti kita sesuaikan untuk semi one way tidak menutup total, tapi sistemnya buka tutup," ujarnya.

Rekayasa kedua yang bakal diterapkan dikatakan Agung, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi di Exit Tol Singosari. Pihaknya bakal mengalihkan pengguna jalan yang bakal keluar di Tol Singosari, jika arus lalu lintas di Simpang Empat Singosari padat.

"Apabila padat penuh akan kita alihkan sementara ke exit Tol Pakis, lanjut ke seterusnya kita alihkan ke Madyopuro, beberapa langkah apabila di Exit Tol Singosari padat," ungkapnya.

Pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan PT Jasamarga Pandaan Malang selaku pengelola Tol Pandaan Malang terkait aturan menggratiskan pembayaran tol jika terjadi kepadatan lalu lintas. Jika terjadi antrian di gerbang tol lebih dari satu kilometer, maka pihaknya juga menyiapkan skema - skema kembali disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Ketika memang exit Tol Singosari (padat), apakah disesuaikan dengan kebijakan (menggratiskan pembayaran tol jika antrian lebih dari satu kilometer) yang keseluruhan itu exit tol akan di-freekan, akan kita koordinasi dengan Jasamarga," bebernya. Selain di tol, ruas jalan raya utara Kabupaten Malang mulai dari Lawang yang menjadi pintu masuk dari Purwodadi, hingga Singosari juga jadi perhatian Satlantas Polres Malang. "Lanjut Karanglo (Singosari) yang mengarah ke barat yang mengarah ke Batu. Kemudian untuk wilayah selatan kemungkinan Sumberpucung, Karangkates, sampai dengan masuk wilayah Malang kota," tukasnya.