RUSIA - Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pada Rabu (27/4) bahwa warga negara Amerika Serikat (AS) Trevor Reed, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara di Rusia pada 2020, telah ditukar atau barter dengan pilot Konstantin Yaroshenko, yang telah menjalani hukuman 20 tahun di penjara AS sejak 2010.

Para diplomat mengatakan kepada wartawan bahwa pertukaran itu adalah hasil proses negosiasi yang panjang.

Ayah Trevor, Joey Reed, mengatakan kepada media AS, pertukaran itu, yang berlangsung di Turki, tampak seperti adegan dari film mata-mata.

"Dia bilang itu seperti film - mereka berjalan melewati satu sama lain seperti dalam pertukaran mata-mata," terangnya.

“Pemahaman kami adalah saat Trevor turun dari pesawat, dia akan berada di Amerika,” lanjutnya.

Baca juga: Pemimpin Oposisi Ukraina Ditangkap, Zelensky Tawarkan Barter dengan Tawanan Perang

Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa “negosiasi yang memungkinkan kami membawa pulang Trevor membutuhkan keputusan sulit” yang “tidak dianggap enteng.” Dalam pernyataan Gedung Putih yang dirilis pada Rabu, dia juga menekankan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan upayanya untuk membawa pulang warga negara Amerika lainnya yang dipenjara di Rusia.

Baca juga: Mata-Mata AS Bantu Ukraina Bunuh 44 Jenderal dan Kolonel Utama Putin, Ini Caranya

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mentweet bahwa Washington berterima kasih kepada "mitra atas kerja sama mereka," yang membantu pertukaran terjadi.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan CBS News bahwa pertukaran tahanan antara Washington dan Moskow bukanlah tanda keterlibatan diplomatik yang lebih luas dengan Rusia di tengah kampanye militernya di Ukraina.

Reed, 30, yang sebelumnya bertugas di Korps Marinir AS, ditahan pada 16 Agustus 2019 di Moskow karena mabuk dan berperilaku tidak tertib di tempat umum. Menurut pihak berwenang Rusia, Reed melawan saat ditangkap dan menyerang dua petugas saat berada di dalam mobil polisi.

Pada 30 Juli 2020, pengadilan di Moskow memutuskan warga negara AS itu bersalah karena membahayakan “kehidupan dan kesehatan” personel penegak hukum, dan menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya.

Reed mengaku tidak bersalah selama persidangan, dan selama berada di penjara bersikeras bahwa dia tidak mengingat kejadian hari itu karena dia sedang mabuk pada saat itu. Saat berada di balik jeruji besi, mantan marinir AS itu diduga melakukan mogok makan dua kali dan mengklaim bahwa dia menderita cedera saat dipenjara.

Orang tuanya, yang bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada akhir Maret, mengklaim Reed telah tertular TBC saat dipenjara. Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia membantah dia telah tertular TB, menggambarkan kesehatannya sebagai "memuaskan".

Sementara itu, dalam kasus Konstantin Yaroshenko, 53, Rusia telah meminta tahanan itu kembali selama bertahun-tahun. Dia ditahan di Monrovia, ibu kota Liberia di Afrika Barat pada 28 Mei 2010. Pilot Rusia itu dituduh mempersiapkan pengiriman beberapa kokain dalam jumlah besar ke Afrika Barat, yang kemudian diduga akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan dikirim ke New York. Dia diserahkan ke agen Administrasi Penegakan Narkoba AS (DEA) beberapa hari kemudian, dan kemudian diam-diam dipindahkan ke AS dengan tuduhan melanggar hukum internasional.

Pada 7 September 2011, pengadilan di New York memutuskan Yaroshenko bersalah karena "berkonspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat," dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara.

Pihak berwenang Rusia mempertahankan ketidakbersalahannya dan berulang kali mengeluh tentang kondisi yang keras dan kurangnya perawatan medis yang dia alami di penjara AS.

Selama persidangannya, Yaroshenko menunjukkan bahwa pihak berwenang AS telah gagal memberikan bukti kuat untuk menghukumnya. Selain itu, pilot mengklaim bahwa dia telah disiksa oleh dinas keamanan Liberia atas perintah agen DEA.

Saat menjalani hukuman di penjara AS, Yaroshenko berulang kali mengeluh bahwa dia telah dipukuli dan menuduh administrasi penjara tidak memberinya bantuan medis.

Menurut Yaroshenko dan istrinya, kesehatannya menurun drastis saat berada dalam tahanan AS. Namun, banding yang diajukan pada tahun 2012 ditolak setahun kemudian, begitu pula banyak permohonan grasi yang dikirim selama bertahun-tahun oleh narapidana dan istrinya kepada Presiden Amerika Trump dan Biden.

Yaroshenko sendiri mengatakan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan AS, mengklaim bahwa kasusnya bermotif politik. Berbicara kepada wartawan Rusia pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa di Amerika “sebaiknya Anda melupakan demokrasi dan hak asasi manusia,” sebagaimana dibuktikan oleh kasusnya.

Segera setelah penangkapan dan ekstradisi Yaroshenko ke AS, Kementerian Kehakiman Rusia melakukan kampanye untuk membebaskannya, atau setidaknya membiarkan dia menjalani sisa hukumannya di Rusia, mengajukan petisi kepada Washington untuk memindahkannya pulang. Kembali pada tahun 2019, Moskow juga menawarkan pertukaran tahanan dengan AS.