MIAMI – Setidaknya 11 orang tenggelam ketika sebuah kapal yang membawa migran Haiti terbalik di dekat Puerto Rico, Amerika Serikat (AS), demikian kata Penjaga Pantai AS pada Kamis (12/5/2022). Insiden ini terjadi di tengah peningkatan stabil jumlah migran yang berusaha mencapai pantai AS melalui laut.

Menurut keterangan Penjaga Pantai di Twitter, kapal yang "jumlah orang yang belum ditentukan" itu terlihat 10 mil laut di utara Pulau Desecheo, Puerto Rico. Hingga pukul 6 sore, 11 orang meninggal dan 31 orang yang selamat telah ditemukan.

"Ada Cutter respon cepat dari Sektor San Juan yang ada di lokasi, dan helikopter Penjaga Pantai dari stasiun udara Borinquen masih mencari dan terbang malam ini," kata Juru Bicara Penjaga Pantai kepada Reuters.

Para penyintas telah dibawa ke Puerto Rico, dengan delapan di antaranya dirawat di rumah sakit setempat, kata Jeffrey Quinones, Pejabat Urusan Umum untuk Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS di Puerto dan Kepulauan Virgin.

Migran, khususnya dari Haiti, dalam beberapa bulan terakhir telah berusaha untuk melarikan diri dari kekerasan geng dan kemiskinan melalui pelayaran berbahaya dengan kapal yang tidak layak laut.

(dka)