JAKARTA - Putri Leonor merupakan anak dari Raja Felipe VI dan Ratu Letizia yang dinobatkan menjadi salah satu pewaris tahta termuda kerajaan Spanyol. Meskipun masih berusia 17 tahun, Putri Leonor sangat berkarisma dan memiliki keunggulan.

Memasuki usia remajanya membuat aura Putri Leonor semakin terpancar dan mampu menyita perhatian banyak penggemar dari seluruh dunia.

Putri Leonor sendiri sepertinya memang sudah dipersiapkan sebagai penerus takhta Kerajaan Spanyol, karena sejak usia 13 tahun, dirinya sudah dibiasakan untuk menghadiri dan ikut terlibat dalam acara kerajaan.

Baca juga: Cantiknya Putri Leonor Calon Ratu Spanyol Berbalut Gaun Biru, Mirip Cinderella!

Tak heran jika para penggemar kerajaan berspekulasi bahwa Putri Leonor akan menjadi calon ratu kerajaan Spanyol selanjutnya.

Baca juga: Putri Leonor, Pewaris Tahta Kerajaan Spanyol Akhirnya Bicara Pertama Kali di Hadapan Publik

Mengutip Hello Magazine, berikut seputar fakta Putri Leonor sang pewaris tahta kerajaan Spanyol.

1.Putri Leonor lahir pada 31 Oktober 2005 di Ruber International Hospital di Madrid.

Dia adalah anak tertua dan putri pertama dari Ratu Letizia dan Raja Felipe. Gelarnya saat lahir adalah Yang Mulia Infanta Leonor dari Spanyol. Pada Januari 2006, ia dibaptis di Istana Zarzuela.

2. Orang tua baptis

Orangtua baptis Leonor adalah kakek-nenek dari pihak ayah, Raja Juan Carlos dan Ratu Sofia.

3. Memiliki adik perempuan

Putri Leonor memiliki adik perempuan dengan umur selisih dua tahun bernama Infanta Sofia, lahir pada 29 April 2007. Tapi karena Sofia bukanlah anak pertama, maka dirinya tidak menyandang gelar putri, melainkan hanya Infanta.

4. Punya beberapa gelar bangsawan

Selain memiliki gelar resmi Princess of Asturias, Princess Leonor menyandang beberapa gelar bangsawan lainnya, seperti Princess of Viana, Princess of Girona, Countess of Cervera, Duchess of Montblanc, dan Lady of Balaguer.

5. Putri Leonor fasih bahasi asing

Putri Leonor diketahii fasih berbahasa Spanyol dan Inggris dan dia bahkan telah belajar bahasa Mandarin selama sekolahnya. Dia dikabarkan belajar bahasa Inggris berkat pengasuh dan neneknya dari Inggris, Ratu Sofia.

6. Sekolah pertama

adapun sekolah pertama yang ia tempuh adalah sekolah dasar Santa Maria de los Rosales di Aravaca, Madrid, tempat ayahnya dulu bersekolah. Dia juga diharapkan mengikuti jejak Raja Felipe dan mengikuti pelatihan di pangkalan angkatan udara San Javier guna mempersiapkan masa depan di kerajaan.

7. Pewaris takhta termuda

Ketika ayahnya menjadi raja pada 14 Juni 2014, Leonor juga menjadi pewaris termuda yang di Eropa. Tetapi jika orang tuanya memiliki anak laki-laki, dia akan kehilangan gelarnya sebagai adik laki-laki. Jika Leonor mewarisi takhta, dia akan menjadi ratu pertama Spanyol sejak Isabella II 1868.

8. Jadi bintang mode

Leonor sudah menjadi bintang mode dan telah dipuji karena "gayanya yang luar biasa" sejak dia masih sangat muda.

9. Patung lilin

Pada bulan Oktober 2014, patung lilin Leonor diresmikan di Spanyol.