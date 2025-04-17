Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Siapa Princess Leonor? Putri Cantik Calon Penerus Kerajaan Spanyol yang Berusia 19 Tahun

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |12:35 WIB
Princess Leonor pewaris takhta Kerajaan Spanyol. (Foto: Instagram/@princessleonor_fans)
JAKARTA  - Siapa Princess Leonor? Putri berusia 19 tahun itu diketahui merupakan salah satu pewaris kerajaan Spanyol termuda yang berlayar dalam pelayaran pelatihan militer pada bulan Januari sebagai bagian dari tahunnya bersama angkatan laut Spanyol.

Sebagai pewaris takhta, sang Putri menghabiskan waktu satu tahun di angkatan bersenjata Spanyol, sementara saat ini ia melanjutkan pelatihan marinirnya. Ia akan menyelesaikan latihannya dengan mengikuti pelatihan di Akademi Angkatan Udara Umum. Leonor kemudian akan mewarisi gelar Panglima Tertinggi angkatan bersenjata saat ia dinobatkan sebagai Ratu.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (17/4/2025), Okezone telah merangkum siapa Princess Leonor, sebagai berikut.

Profil Princess Leonor

Leonor, lahir pada tanggal 31 Oktober 2005 di Rumah Sakit Internasional Ruber di Madrid. Satu tahun setelah kelahirannya, Princess Leonor dibaptis di Istana Zarzuela oleh uskup agung Madrid, Kardinal Antonio Rouco Varela, pada 14 Januari 2006.

Seperti ayahnya, Leonor dibaptis dengan air dari Sungai Yordan dan berlokasi di kolam pembaptisan yang sudah digunakan oleh Kerajaan Spanyol sejak abad ke-17. Saat memasuki usia tiga tahun, Leonor mulai mengenyam pendidikan pertama di Escuela Infantil Guardia Real, sebuah tempat penitipan anak untuk anak-anak Pengawal Kerajaan Spanyol.

Kemudian Leonor mulai mengenyam pendidikan secara resminya pada tanggal 15 September 2008 di Sekolah Santa Maria de Los Rosales di Aravaca. Setelah memasuki usia remaja, Leonor mengambil program International Baccalaureate selama 2 tahun di UWC Atlantic College di Vale of Glamorgan, Wales, dan menyelesaikan studinya pada Mei 2023. Usai menyelesaikan pendidikannya itu, Princess Leonor memutuskan untuk mengambil pendidikan militer selama tiga tahun.

 

Halaman:
1 2
      
