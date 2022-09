NEW YORK - Mulai 22 September esok, Amerika Serikat (AS) memasuki musim gugur. Itu adalah musim yang sibuk, sekaligus musim 'panen', bagi mereka yang berprofesi sebagai penjaga rumah dan perawat kucing.

Mereka dibayar untuk bersantai sambil bermain-main dengan kucing. “Enak banget sih sebetulnya sebab engak ngapa-ngapain. Datang, tidur,” ujar Daden, dikutip VOA.

“Cuma pindah tidur doang tapi dibayar,” kata Juju. Itulah gambaran Daden dan Juju tentang profesi yang telah mereka lakoni belasan tahun. Mereka adalah profesional penjaga rumah, disebut house sitter, sekaligus pengasuh kucing atau cat sitter.

Menurut definisinya, house sitter adalah orang yang dipercaya menjaga rumah agar tidak dimasuki maling selagi pemiliknya pergi. Mereka juga membersihkan rumah, menyiram tanaman, memastikan surat-surat tidak menumpuk di kotak surat, dan, yang terpenting, mengurusi hewan peliharaan. Lalu berapa lama mereka bertugas?

“Beda-beda. Ada yang minta dua minggu. Ada yang seminggu. Kadang-kadang sebulan,” ungkap Daden.

“Jaga rumah itu kan enggak ditentuin. Kita enggak kasih harga ke mereka. Cuma, mereka kasih paling kecil USD50 (Rp751.000) semalam. Kadang-kadang ada yang USD75 (Rp1 juta), ada juga yang ngasih USD100 (Rp1,5 juta) semalam,” lanjutnya.

Itu di luar uang makan. Biasanya, pemilik rumah kerap menyiapkan bahan pangan, aneka permainan, dan akses ke hiburan di TV supaya house sitter tidak bosan.

“Disediakan bunga-bunga supaya kita gak bosan,” ujar Juju.

Bagaimana kalau ada hewan peliharaan yang harus diurus?

“Kalau ada hewan, dikasih uang lebih. Karena, kalau binatang kan ekstra,” tukas Daden.

Daden dan Juju juga menerima jasa mengurus kucing. Bagi mereka ini adalah tugas yang mudah. Mereka diberika tugas untuk memberi makan sesuai diet, memastikan tempat makan dan air minum ada isinya, dan bersihkan kotoran. Tidak sampai satu jam, tugas sudah tuntas.

Daden dan Juju harus menjaga total 17 rumah secara bergantian. Rata-rata, mereka menjaga lima rumah pada waktu bersamaan, walaupun hanya dua rumah yang bisa mereka tinggali. Selebihnya, mereka gilir atau mereka datangi hanya untuk bersih-bersih dan mengurus hewan atau tanaman.

“Padahal kita sudah bilang, kita gak bisa karena sudah janjian dengan si ini, si ini. Tapi, tetap saja. Ya sudah, kamu check in saja ke sini. Itu dibayar juga. Sama,” jelas Deden.

Menurut Daden, profesi ini tidak menuntut keterampilan khusus. Modalnya adalah kepercayaan dan rekomendasi berantai dari klien yang puas atas jasa mereka. Namun yang pasti, syarat utamanya harus jujur. Dia menambahkan, dia tidak akan bermuka masam walau sedang ada masalah, dan memberi jasa ekstra untuk bersih-bersih.

Sementara itu, Susie Jaiman memberikan jasa sebagai cat sitter. Ia mengurusi kucing yang sehat maupun yang sakit dengan menyediakan makan, membuang kotoran, menyediakan obat, dan memvakum pasir yang berserakan.

Tugas itu diselesaikan Susie dalam 30 menit. Dalam 10 kali kerja, dia menerima rata-rata USD500 (Rp7,5 juta) atau USD100 (Rp1,5 juta) per jam. Beberapa kali, ia menerima uang lebih dari jumlah itu.

“Asalkan kita sayang kucing dan tidak keberatan membersihkan kotoran, ini pekerjaan gampang dengan bayaran yang lumayan,” terangnya. Dia g menyediakan jasa ini sebagai pekerjaan sambilan.

“Kerja hanya dengan modal tenaga ringan,” cetusnya.

Ketika si empunya rumah pulang dan mendapati rumah bersih, tanaman terawat dan hewan peliharaan sehat, mereka tidak segan memberi bonus. Pada hari-hari besar, bonus mereka pun besar.

Menurut Zippia.com, situs pencari dan perekrut tenaga kerja, house sitter rata-rata dibayar USD27 (Rp406.000) per jam atau hampir USD52.000 (Rp781 juta) per tahun. Situs lain, Ziprecruiter.com, mencatat sampai 12 September 2022, gaji house sitter di negara bagian Maryland saja rata-rata lebih dari USD68.000 (Rp1 miliar) per tahun atau hampir USD33 (Rp495.000) per jam.