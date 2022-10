JAKARTA - Beberapa negara di dunia memiliki pemimpin negara dengan latar belakang tentara. Sebelum menjadi presiden, mereka sudah berkecimpung di dunia militer dan menorehkan prestasi.

Dengan keahlian dan kepemimpinan yang terasah di militer, para pemimpin negara ini dianggap dapat lebih tegas dalam memimpin dan mengambil setiap keputusannya. Berikut adalah pemimpin negara yang merupakan tentara:

1. Dwight David Eisenhower

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-34, Dwight David Eisenhower, berasal dari militer. Lelaki kelahiran 14 Oktober 1890 ini memimpin AS sejak 1953 hingga 1961. Ia masuk akademi militer AS di West Point, pada 1911. Setelah lulus, ia pun memulai karier militernya. Dwight Eisenhower sempat menjadi bawahan Jenderal John J Pershing, Douglas MacArthur, dan Walter Krueger. Ia berada di posisi puncak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata AS tahun 1942, di masa Perang Dunia II.

Sebelum menjadi presiden, Dwight Eisenhower pernah menjabat sebagai rektor Universitas Columbia, lalu ditunjuk menjadi Komandan Tertinggi Sekutu Pasukan NATO. Tahun 1952, ia menyetujui ajakan Partai Republik untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelum mengakhiri jabatannya sebagai presiden selama dua periode, ia mendesak untuk mempertahankan kekuatan militer yang memadai.

2. George Washington George Washington dikenal sebagai bapak pendiri Amerika. Ia adalah presiden pertama Amerika yang memimpin pada 1789 hingga 1797. Pria yang lahir pada 22 Februari 1732 ini adalah seorang kolonis muda yang memiliki keterampilan kepemimpinan. Ia menjadi komandan pasukan Virginia ketika berusia 23 tahun. Kemudian saat Perang Revolusi dimulai, George Washington diangkat sebagai Mayor Jenderal dan Panglima Angkatan Darat Kontinental dari tahun 1775 hingga 1783. Usai perang berakhir, dirinya kembali ke rumah untuk dipilih sebagai presiden pertama pada tahun 1789 dengan kesepakatan yang bulat. 3. Josip Broz Tito Josip Tito adalah tokoh revolusioner yang pernah menjabat sebagai Presiden Yugoslavia pada tahun 1953 hingga 1980. Josip dikenal sebagai sosok diktator baik hati oleh beberapa negara. Ia pernah menjadi Tentara Rakyat Yugoslavia selama menjabat sebagai presiden, yaitu pada 1945 hingga 1980. Sebelumnya, Tito juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Yugoslavia, pada 1945-1953. Josip Broz Tito wafat pada 8 Mei 1980 setelah sukses memimpin Yugoslavia. 4. Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden ke-6 Indonesia. Tokoh yang biasa disebut SBY ini sudah terkenal dengan latar belakang kemiliterannya. SBY memulai kariernya di dunia militer pada tahun 1970. Ketika itu, ia masuk AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1973, ia lulus dan meraih predikat terbaik pada 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. Ia pernah dipercaya menduduki jabatan Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad. Selain itu, sebagai Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana. Prestasi internasional yang diraih SBY yaitu ketika menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata di bekas negara Yugoslavia. 5. Augusto Jose Ramon Pinochet Augusto Pinochet adalah presiden sekaligus diktator Chile. Pada 1949, Augusto masuk akademi miiter dan lulus sebagai Perwira Kepala Staf pada 1951. Kemudian ia mengajar di Sekolah Militer. Selanjutnya, ia dikirim bertugas sebagai Resimen Rancagua di Afrika selama dua tahun ketika dirinya menyandang pangkat mayor. Setelah terjadi kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Allende, Pinochet kemudian menjabat presiden. Ia menjadi Presiden ke-29 Chile pada 1974 hingga 1990. Ia didakwa telah melakukan pelanggaran kemanuasiaan dengan membunuh 3.197 dan menyiksa sekira 35.000 orang selama ia berkuasa.