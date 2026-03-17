SBY Bakal Gelar Open House di Cikeas Bogor

JAKARTA - Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menunaikan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di kediamannya di Cikeas, Bogor. SBY juga dijadwalkan menggelar open house di kediamannya.

"Kemungkinan Pak SBY akan sholat Id di Cikeas. Kami ada open house di Cikeas tanggal 21 (Maret) malam," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Herman mengatakan, SBY akan menggelar open house untuk internal partai dan para sahabat. Ia memastikan, belum ada informasi lebih lanjut terkait agenda lain yang akan dihadiri SBY saat momen Lebaran, selain acara halalbihalal.

"Iya betul open house internal DPP Partai Demokrat di Cikeas, dengan para sahabat," ujarnya.

Sementara itu, Herman menambahkan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan sholat Id mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau Pak Menko sholat Idnya mungkin mendampingi presiden," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

