Senangnya Driver Ojol Bisa Lebaran di Istana, Pulang Bawa Sembako

JAKARTA - Bantuan paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto pada momentum open house Lebaran di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026), disambut antusias warga, tak terkecuali para driver ojek online (ojol).

1. Senang Lebaran di Istana

Salah satu driver ojol, Sukma, mengaku mendapatkan informasi soal pembagian sembako di Istana dari rekan sesama ojol. Ia tertarik dan langsung datang karena ingin bersilaturahmi sekaligus berharap mendapatkan sembako.

“Ada peserta yang sudah dapat duluan, standby di Stasiun Djuanda. Ada kabar Bapak Presiden membagi sembako,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sukma mengungkapkan rasa senang dan syukur karena diberikan kesempatan untuk mengunjungi Istana sekaligus menerima sembako.

“Senang, happy, susah diungkapkan. Yang pasti bangga,” ucapnya.