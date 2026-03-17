Megawati Bakal Gelar Open House di Kantor DPP PDIP

JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, mengonfirmasi hal ini. Dia menyebutkan, open house akan digelar pada hari pertama Lebaran.

"Tahun ini open house di DPP partai. jadi enggak di rumah tapi di DPP partai," kata Charles kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu menegaskan, tidak ada alasan khusus Megawati menggelar open house di kantor partai. Diketahui, biasanya Megawati menggelar open house di kediamannya.

"Enggak ada alasan khusus, mungkin supaya tidak repot di rumah mungkin ya. Jadi enggak ada alasan khusus. Kita juga pikir kalau DPP tempatnya lebih besar, bisa mengundang orang lebih banyak," ujarnya.

Open house tersebut akan dihadiri Ketua DPR RI, Puan Maharani yang juga putri dari Megawati.

"Sepertinya akan hadir di DPP partai," tutur dia.

(Erha Aprili Ramadhoni)

