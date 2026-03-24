Momen Didit Prabowo Tiup Lilin Bareng Megawati dan Puan Maharani

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |14:13 WIB
Momen Didit Prabowo Tiup Lilin Bareng Megawati dan Puan Maharani
Didit Prabowo Tiup Lilin Bareng Megawati (foto: dok ist)
JAKARTA – Putra Presiden RI Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo, melakukan silaturahmi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah ke Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Dalam kesempatan tersebut, Didit juga merayakan momen ulang tahunnya.

Momen itu diunggah Didit melalui Instagram Story akun @ragowo.hediprasetyo pada Senin 23 Maret 2026 malam. Dalam unggahan pertama, Didit terlihat mengenakan baju koko putih dan duduk bersama Megawati yang tampil dengan busana merah.

Pada unggahan berikutnya, Didit berswafoto bersama Megawati serta Puan Maharani dan Pinka Haprani.

Selanjutnya, dalam unggahan terakhir, Didit tampak merayakan ulang tahunnya dengan meniup lilin. Momen tersebut diiringi tepuk tangan dan suasana hangat bersama Megawati, Puan, dan Pinka.

