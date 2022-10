LONDON - Para pengunjuk rasa lingkungan melemparkan sup tomat ke lukisan 'Bunga Matahari' karya Vincent van Gogh di Galeri Nasional London pada Jumat (14/10/2022), dalam aksi "aksi langsung" terbaru yang menargetkan karya seni.

Galeri mengatakan para pengunjuk rasa menyebabkan "kerusakan kecil pada bingkai, tetapi lukisan itu tidak hancur".

Kelompok protes Just Stop Oil ini beraksi untuk mengakhiri persetujuan pemerintah Inggris untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memproduksi bahan bakar fosil, dan telah melakukan serangkaian protes tingkat tinggi.

Polisi Metropolitan London mengatakan bahwa petugasnya menangkap dua pengunjuk rasa dari kelompok tersebut karena kerusakan kriminal dan pelanggaran berat setelah mereka "melempar zat ke lukisan" di galeri di Trafalgar Square dan menempelkan diri ke dinding tepat setelah pukul 11:00 waktu setempat (10 pagi GMT).

Dikutip AFP, polisi mengatakan bahwa mereka telah melepaskan para pengunjuk rasa dan membawa mereka ke kantor polisi pusat kota London.

Galeri Nasional mengatakan kedua pengunjuk rasa "tampak menempelkan diri ke dinding yang berdekatan dengan Bunga Matahari Van Gogh" dan melemparkan "zat merah" ke lukisan itu. Ruangan itu dibersihkan dari pengunjung dan polisi dipanggil.

Sebuah video yang diposting di Twitter oleh koresponden lingkungan surat kabar Guardian Damien Gayle dan di-retweet oleh kelompok aktivis lingkungan menunjukkan dua wanita mengenakan T-shirt bertuliskan slogan "Just Stop Oil" melemparkan kaleng sup ke lukisan ikonik.

Setelah menempelkan diri ke dinding, salah satu aktivis berteriak: "Apa yang lebih berharga, seni atau kehidupan?"

"Apakah Anda lebih peduli tentang perlindungan lukisan atau perlindungan planet dan orang-orang kita?" tanyanya.

Dalam video tersebut, seseorang dapat terdengar berteriak "oh my god" saat sup menyentuh kanvas dan orang lain berteriak memanggil keamanan saat sup menetes dari bingkai ke lantai.

Just Stop Oil mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para aktivisnya melemparkan dua kaleng sup tomat Heinz ke lukisan itu untuk menuntut pemerintah Inggris menghentikan semua proyek minyak dan gas baru.

Kemudian mereka mencuit jika pesan protes adalah: "Pilih kehidupan daripada seni".

"Kreativitas dan kecemerlangan manusia dipamerkan di galeri ini, namun warisan kita dihancurkan oleh kegagalan pemerintah kita untuk bertindak atas krisis iklim dan biaya hidup," kata kelompok itu.

Kelompok aktivis itu mengatakan lukisan itu diperkirakan bernilai USD84,2 juta (Rp1,3 triliun)

Galeri Nasional mengatakan di situs webnya bahwa lukisan yang ditandatangani dari 1888 diakuisisi oleh galeri pada 1924.

Van Gogh menciptakan tujuh versi Bunga Matahari secara total, dan lima dipajang di museum dan galeri di seluruh dunia.

Salah satunya - Museum Van Gogh di Amsterdam - mengatakan bahwa pihaknya terus "mengamati perkembangan" yang mungkin memengaruhi langkah-langkah keamanannya sendiri.

"Detektif seni" Belanda yang terkenal, Arthur Brand, yang dijuluki "Indiana Jones dari Dunia Seni" karena memulihkan karya seni terkenal, mengutuk serangan itu.

"Ada ratusan cara untuk mendapatkan perhatian terhadap masalah iklim. Ini seharusnya tidak menjadi salah satunya," katanya.

Serangan itu terjadi seminggu setelah Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengeluarkan ancaman kepada pengunjuk rasa iklim aksi langsung, yang katanya menggunakan "taktik gerilya" untuk membawa "kekacauan dan kesengsaraan" ke publik.

"Apakah Anda Hanya Menghentikan Minyak, Mengisolasi Inggris atau Pemberontakan Kepunahan, Anda melewati batas ketika Anda melanggar hukum - dan itulah mengapa kami akan terus menempatkan Anda di balik jeruji besi," katanya.

Just Stop Oil sebelumnya menargetkan beberapa lukisan terkenal lainnya dengan serangan lem.

Pada Juni lalu, dua aktivis menempelkan tangan mereka ke bingkai lukisan Van Gogh Peach Trees in Blossom di Courtauld Gallery di London.

Pada Juli, para pendukung menempelkan tangan mereka ke bingkai lukisan The Hay Wain karya pelukis Inggris John Constable di Galeri Nasional.

Mereka pertama-tama menempelkan di atas kanvas dengan "versi konsep ulang" dari pemandangan pedesaan, menunjukkan lanskap yang tertutup polusi, dihiasi dengan kebakaran hutan dan dibanjiri oleh pesawat.

Pada bulan yang sama, mereka menempelkan diri pada salinan skala penuh dari The Last Supper karya Leonardo da Vinci di Royal Academy di London.

Dalam beberapa hari terakhir, Just Stop Oil telah mengadakan beberapa protes yang memblokir jalan-jalan utama.

Komisaris Polisi Mark Rowley mengatakan tentang protes bahwa dia "frustrasi begitu banyak petugas untuk menangani masalah yang paling penting bagi masyarakat".