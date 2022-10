NEW JERSEY - Kemunculan tak terduga dari seekor ular hidup di dalam pesawat menyebabkan beberapa turbulensi di antara penumpang kelas bisnis di atas sebuah jet United Airlines di akhir penerbangan dari Florida ke New Jersey, Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA: Ular Ditemukan di Dalam Pesawat, Penerbangan AirAsia di Malaysia Dialihkan

Reptil penumpang gelap, yang diidentifikasi sebagai ular garter yang tidak berbahaya, muncul di United Airlines Penerbangan 2038 dari Tampa tak lama setelah mendarat Senin, (17/10/2022) sore di Bandara Internasional Newark Liberty, menurut Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey.

Saat pesawat meluncur dari landasan pacu ke gerbang, penumpang di kabin kelas bisnis mulai menjerit dan menarik kaki mereka dari lantai, kata seorang penumpang kepada outlet kabel regional News 12 New Jersey.

Petugas kontrol hewan bandara dan petugas polisi Otoritas Pelabuhan berada di gerbang ketika pesawat tiba, dan mengeluarkan ular itu, yang kemudian dilepaskan ke alam liar, kata Juru Bicara Otoritas Pelabuhan Cheryl Ann Albiez melalui email yang dilansir Reuters pada Selasa, (18/10/2022).

BACA JUGA: Temukan Ular, Pesawat Mendarat Darurat

Tidak ada cedera, tidak ada dampak pada operasi bandara, dan pesawat kemudian berangkat dari Newark, katanya.

Seorang juru bicara United Airlines, ketika ditanya tentang insiden itu, hanya mengatakan bahwa anggota awak yang diberitahu oleh penumpang "menelepon pihak berwenang yang sesuai untuk menangani situasi."

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Tidak disebutkan oleh pihak mana pun yang terlibat tentang bagaimana ular itu bisa naik ke penerbangan maskapai komersial. Kejadian ini mirip dengan situasi yang ditampilkan di film tahun 2006 "Snakes on a Plane". Film fiksi yang dibintangi Samuel L. Jackson itu menceritakan tentang lusinan ular berbisa yang dilepaskan oleh penjahat di pesawat penumpang dalam upaya untuk membunuh seorang saksi sidang pembunuhan. Insiden pada Senin bukanlah contoh kehidupan nyata pertama dari ular menumpang pesawat jet komersial. Seekor ular besar ditemukan merayap di kabin penumpang penerbangan Aeromexico ke Mexico City pada 2016, dan seekor ular piton terlihat oleh penumpang yang menempel di sayap pesawat - di luar - penerbangan dari Australia ke Papua Baru Guinea pada 2013.