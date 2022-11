NEW YORK - Dua apotek terbesar di Amerika Serikat (AS) telah setuju untuk membayar lebih dari USD10 miliar (Rp157 triliun) untuk menyelesaikan ribuan tuntutan hukum atas peran mereka dalam krisis opioid AS.

Kesepakatan yang diusulkan dengan CVS dan Walgreens menandai babak terakhir dari kisruh hukum yang panjang, ketika perusahaan menghadapi klaim bahwa mereka membantu mendorong penyalahgunaan obat penghilang rasa sakit yang membuat ketagihan.

CVS mengatakan akan membayar sekitar USD5 miliar (Rp78 triliun selama 10 tahun untuk menyelesaikan klaim. Sedangkan Walgreens Boots Alliance telah setuju untuk membayar USD5,7 miliar (Rp89 triliun) selama 15 tahun.

Reuters melaporkan perusahaan ritel Walmart juga telah mencapai kesepakatan USD3,1 miliar (Rp49 triliun). Walmart dilaporkan menolak berkomentar.

Penyelesaian dengan pembuat obat dan distributor telah menghasilkan kesepakatan lebih dari USD30 miliar (Rp470 triliun).

Apotek telah membantah melakukan kesalahan. Tetapi mereka telah kalah dalam beberapa pertempuran hukum yang lebih kecil baru-baru ini, dengan seorang hakim memerintahkan kedua perusahaan dan Walmart untuk membayar lebih dari USD650 juta (Rp10 triliun) ke dua negara bagian Ohio.

Kepala eksekutif CVS Karen Lynch mengatakan melalui telepon dengan para analis bahwa penyelesaian itu adalah "kepentingan terbaik semua pihak dan membantu menempatkan masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun di belakang kita".

Pemerintah daerah, suku asli Amerika dan lainnya di balik total lebih dari 3.000 tuntutan hukum sekarang akan memutuskan apakah akan menerima penyelesaian atau tidak. Itu akan memungkinkan mereka untuk menyalurkan uang untuk membantu mereka mengatasi biaya lokal dari krisis yang menurut AS telah merenggut lebih dari 560.000 nyawa sejak 1999. Pengacara penggugat yang membantu merundingkan kesepakatan itu menyebut proposal itu sebagai "langkah penting" untuk meminta pertanggungjawaban apotek. "Setelah diberlakukan, perjanjian ini akan menjadi resolusi pertama yang dicapai dengan rantai farmasi dan akan membekali masyarakat di seluruh negeri dengan alat yang sangat dibutuhkan untuk melawan epidemi ini dan membawa perubahan positif yang nyata," kata tim hukum dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, advokat, penulis, dan pecandu yang sedang memulihkan diri, Ryan Hampton mengatakan banyak yang siap untuk mengakhiri perjuangan hukum selama bertahun-tahun, tetapi penyelesaian itu gagal memenuhi harapan awal. Dia memperingatkan bahwa pembuat kebijakan perlu berkomitmen lebih banyak sumber daya jika mereka berharap untuk melakukan lebih dari membuat penyok dalam krisis. "Harapan saya ganti rugi ini segera digunakan di lapangan, 100% di antaranya," katanya. "Itulah harapan saya. Ketakutan saya adalah bahwa ketika dolar didistribusikan ... ya, itu bukan apa-apa tapi itu tidak cukup dekat,” lanjutnya. Meski penyelesaian sering menguraikan bagaimana dana harus dibelanjakan, misalkan mengirim dana ke fasilitas yang menawarkan program perawatan, namun Hampton mengatakan juri masih belum mengetahui dampak keseluruhan. "Mereka sangat dibutuhkan, tetapi apakah kita benar-benar hanya membuat lubang di bendungan saat ini?" ujarnya. "Kita akan membutuhkan investasi federal besar-besaran yang melampaui dolar litigasi jika kita ingin mencegah kematian overdosis yang tragis ini,” terangnya. Dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh komunitas lokal, suku asli Amerika dan pihak lain sejak 2017, rantai apotek dituduh mengabaikan ‘bendera merah’ saat menangani resep obat. Seperti diketahui, sejak mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan epidemi opioid sebagai keadaan darurat nasional pada 2017, situasinya semakin memburuk. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, overdosis yang melibatkan opioid melonjak 30% pada 2020 dan 15% tahun lalu, dengan fentanil yang diproduksi secara ilegal mendorong krisis baru-baru ini. Berdasarkan laporan kongres bulan lalu, situasi tersebut telah membebani sumber daya publik, dengan korban ekonomi dari krisis opioid pada 2020 saja meningkat menjadi USD1,5 triliun (Rp23.533 triliun).