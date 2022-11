JAKARTA - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau dalam bahasa Indonesia Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) adalah organisasi perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara.

Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan lima menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ASEAN berkembang dan memiliki anggota dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Myanmar.

Lantas, bagaimana sejarah dan tujuan dari ASEAN? Melansir dari beragam sumber, berikut pembahasannya. Yuk simak!

Sejarah

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima perwakilan dari masing-masing negara berkumpul di Bangkok, Thailand. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman). Dalam pertemuan ini, mereka menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan penandatanganan Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration).

Dengan ditandatanganinya deklarasi, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Melansir dari situs Kementrian Luar Negeri, pada perkembangan berikutnya organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration atau ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.

Dalam bidang ekonomi, Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan on a preferential basis. Pada perkembangan selanjutnya, Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992. Kemajuan-kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN.

Dengan adanya kemajuan pada pembentukan organisasi ini, membuat lima negara lainnya berkeinginan menggabungkan diri. Negara itu adalah sebagai berikut:

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/ AMM) di Jakarta, Indonesia.

2. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29-30 Juli 1995

3. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997.

4. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi.

Tujuan

Dalam Deklarasi Bangkok juga memuat tujuan dibentuknya organisasi ini. Isi Deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut:

1. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara

2. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;

3. meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

4. memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;

5. meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.