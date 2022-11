WASHINGTON - Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dilaporkan terbunuh saat berperang untuk tentara Ukraina. Dia telah diidentifikasi oleh media AS sebagai Timothy Griffin, dari Negara Bagian New York.

Kematian Griffin dilaporkan pada Senin, (7/11/2022) oleh NBC News, yang mengutip pernyataan Legiun Internasional Ukraina, pasukan pejuang asing yang dibentuk oleh Kiev untuk membantu militernya melawan Rusia.

Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi kepada CNN kematian seorang warga negara Amerika, tetapi menolak untuk mengidentifikasi almarhum.

Menurut NBC News, Griffin terbunuh saat bertempur di Wilayah Kharkiv, Ukraina timur laut. Dia adalah orang Amerika keenam yang dilaporkan oleh media AS tewas dalam konflik Ukraina.

Legiun tersebut dibentuk oleh Presiden Volodymyr Zelensky, dan konon hanya mencakup sukarelawan yang ingin membantu mempertahankan Ukraina melawan Rusia. Moskow menganggapnya sebagai kendaraan untuk merekrut dan mengerahkan tentara bayaran, dan mengatakan anggota NATO membantu Kiev dalam mengerahkan senjata internasional untuk disewa.

Kekuatan pasti dari unit tersebut, yang diintegrasikan ke dalam militer Ukraina, masih belum jelas. Kiev telah mengklaim bahwa lebih dari 20.000 orang dari puluhan negara menanggapi seruannya pada Maret. Kementerian Pertahanan Rusia menilai pada Agustus bahwa Ukraina memiliki kurang dari 2.200 pejuang asing dan jumlah itu berkurang karena korban dan desersi.

(dka)