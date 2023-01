NEW YORK - New York telah menjadi negara bagian Amerika Serikat (AS) terbaru yang mengizinkan apa yang disebut pengomposan manusia.

Seseorang sekarang dapat mengubah jenazahnya menjadi tanah setelah meninggal, yang dipandang sebagai alternatif ramah lingkungan untuk penguburan atau kremasi.

Hal ini juga dikenal sebagai pengurangan organik alami, yakni praktik melihat tubuh membusuk selama beberapa minggu setelah ditutup dalam wadah.

Dikutip BBC, pada 2019, Washington adalah negara bagian AS pertama yang melegalkannya. Colorado, Oregon, Vermont, dan California mengikutinya.

Karena itu, New York adalah yurisdiksi AS keenam yang mengizinkan pengomposan manusia, setelah cap persetujuan pada Sabtu (31/12/2022) dari Kathy Hochul, gubernur negara bagian dari Partai Demokrat.

Prosesnya terjadi di fasilitas khusus di atas tanah. Tubuh dimasukkan ke dalam bejana tertutup bersama dengan bahan-bahan pilihan seperti serpihan kayu, alfalfa dan rumput jerami, dan secara bertahap terurai di bawah aksi mikroba.

Setelah jangka waktu sekitar satu bulan - dan proses pemanasan untuk membunuh penularan apa pun - orang yang dicintai diberi tanah yang dihasilkan. Ini dapat digunakan dalam menanam bunga, sayuran atau pohon.

Satu perusahaan AS, Recompose, mengatakan layanannya dapat menghemat satu ton karbon dibandingkan dengan kremasi atau penguburan tradisional. Emisi karbon dioksida merupakan kontributor utama perubahan iklim, karena bertindak menjebak panas bumi dalam fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Pemakaman tradisional yang melibatkan peti mati juga menghabiskan kayu, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Pendukung pengomposan manusia mengatakan ini bukan hanya pilihan yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih praktis di kota-kota di mana lahan untuk kuburan terbatas. “Persetujuan proses New York adalah langkah besar untuk perawatan kematian ramah lingkungan yang dapat diakses secara nasional,” terang salah satu penyedia yang berbasis di Washington, Return Home, kepada New York Post. Namun, bagi sebagian orang, ada pertanyaan etis tentang apa yang terjadi pada tanah akibat pengomposan. Sementara itu, para uskup Katolik di negara bagian New York dilaporkan menentang undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa tubuh manusia tidak boleh diperlakukan seperti "limbah rumah tangga". Kekhawatiran juga telah dikemukakan tentang biaya pengomposan. Tetapi firma Recompose - yang fasilitasnya di Seattle adalah salah satu yang pertama di dunia - mengatakan biaya USD7.000 ‘sebanding’ dengan opsi saingan. Menurut National Funeral Directors Association (NFDA), jumlah rata-rata biaya di AS untuk pemakaman dengan penguburan adalah USD7.848 pada 2021, atau USD6.971 untuk pemakaman dengan kremasi, Pengomposan manusia sudah legal di seluruh Swedia. Adapun penguburan alami - di mana jenazah dikubur tanpa peti mati atau dengan peti mati yang dapat terurai secara hayati - diizinkan di Inggris Raya.