JAKARTA - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) merupakan organisasi regional yang beranggotakan sejumlah besar negara di wilayah Asia Tenggara.

Organisasi ini beranggotakan 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut memiliki julukan yang berbeda satu sama lain.

Lantas, apa julukan tersebut? Melansir dari Sea Asia berikut pembahasannya.

1. Negara Petro Dollar, Brunei Darussalam

Brunei Darussalam terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Brunei merupakan salah satu negara terkecil, namun paling kaya di dunia. Kekayaan negara ini didapatkan dari ladang minyak serta gas alamnya.

Maka tak mengherankan jika Brunei Darussalam dijuluki sebagai The Land of Unexpected Treasures atau Negara dengan Kekayaan yang Tidak Terduga. Karena kekayaannya pula, Brunei Darussalam juga dijuluki sebagai Negara Petro Dollar.

2. Negara Lumbung Padi, Filipina

Filipina dijuluki Negeri Lumbung Padi. Bahkan Filipina disebut Lumbung Padi di Asia Tenggara. Hal ini karena konsep pertanian khususnya padi yang ada di bukit. Konsep itu dilakukan oleh Suku Batad pada 2000 tahun yang lalu.

3. Zamrud Khatulistiwa, Indonesia

Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Alasan Indonesia disebut Negara Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud. Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau khatulistiwa.

4. Angkor Wat, Kamboja

Kamboja dijuluki negara Angkor Wat. Hal ini karena Angkor Wat menjadi salah satu tempat favorit wisatawan yang ingin melihat salah satu candi terbesar di dunia

5. Tanah Terkunci, Laos

Laos dijuluki Tanah Terkunci. Hal ini karena Laos tidak memiliki lautan dan wilayahnya terkunci dengan 5 negara. 5 Negara itu yakni Myanmar, China, Vietnam, Kamboja, dan Thailand.

6. Negeri Jiran, Malaysia

Negeri Jiran artinya adalah negara tetangga yang berdekatan. Jarak Malaysia paling dekat dengan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainnya.

7. Negeri Seribu Pagoda, Myanmar

Myanmar mendapat julukan sebagai The Land of the Golden Pagoda atau Tanah Pagoda Emas atau Negeri Seribu Pagoda. Pagoda menjadi salah satu ciri khas Myanmar dan menjadi bentuk penyebaran agama Buddha. Contohnya Shwedagon Pagoda.

Myanmar juga dijuluki sebagai Tanah Emas. Karena emas sangat penting dan disakralkan bagi masyarakat Myanmar. Emas juga digunakan dalam pembuatan pagoda.

8. Negeri Singa, Singapura

Singapura dijuluki Negeri Singa. Singapura berasal dari bahasa Sansekerta 'Singhapura' dengan arti negeri para singa. Nama ini diberikan oleh seorang pangeran asal Palembang.

9. Negeri Gajah Putih, Thailand

Thailand dijuluki Negeri Gajah Putih. Alasannya gajah putih adalah hewan nasional Thailand. Gajah Putih juga merupakan simbol kerajaan di Thailand.

Selain itu, negara ini juga dijuluki The Land of Smiles atau Negara Penuh senyuman karena keramahan dan kesopanannya kepada pengunjung asing. Hampir di setiap sudut negara Thailand, bisa ditemui orang yang selalu tersenyum saat berinteraksi.

10. Negeri Naga Biru, Vietnam

Vietnam dijuluki negeri Naga Biru. Hal ini karena negeri itu merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengikuti jejak para naga Asia. Naga Asia yakni Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan.