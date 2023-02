SEBUAH video di media sosial memperlihatkan seorang bocah laki-laki yang tersenyum saat akan diselamatkan oleh tim penyelamat dari reruntuhan bangunan pasca gempa dahsyat di Turki. Peristiwa ini terjadi di Provinsi Hatay, salah satu daerah yang terdampak parah gempa di M 7,8 yang mengguncang Turki awal pekan ini.

Dalam video yang diunggah akun Instagram TRT World itu terlihat bocah berumur dua tahun yang dipanggil Muhammed tengah terjebak di bawah timbunan puing bangunan. Hanya bagian atas badannya saja yang terlihat.

“We will get you out soon, almost there (Kami akan segera mengeluarkan kamu, sebentar lagi),” ucap salah satu petugas.

Sebelum diselamatkan, para petugas penyelamat pun berusaha memberikan air kepadanya.

Air tersebut dituangkan ke dalam tutup botol kemasan mineral. Kemudian dengan perlahan, petugas tersebut meminumkan kepada bocah tersebut.

“Muhammed, it’s water (Muhammed, ini air),” ujar salah satu tim penyelamat.

Dengan senyumnya yang terpancar dan mata yang berbinar, Muhammed membuka mulutnya dan menikmati air yang diberikan kepada petugas tersebut.

Dalam akhir video singkat tersebut, sebuah foto menunjukkan Muhammed yang berhasil diselamatkan bersama dengan tiga petugas penyelamat. Pada Senin, (6/2/2023), gempa M 7,8 mengguncang wilayah Turki selatan menghancurkan ribuan bangunan dan menyebabkan banyak korban terjebak di bawah puing-puing. Hingga Rabu, (8/2/2023) pagi jumlah korban tewas di Turki telah melonjak hingga lebih dari 7.200 orang dan diperkirakan masih akan bertambah.