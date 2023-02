JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Kamis, (16/2/2023) berbicara dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi via telepon. Dalam percakapan itu, Blinken kembali menegaskan kembali dukungan AS terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan peran Indonesia sebagai koordinator dialog AS-ASEAN.

Kedua Menlu membahas prioritas ASEAN Indonesia untuk tahun 2023, termasuk pendekatan ASEAN dalam mengatasi krisis di Myanmar serta langkah selanjutnya untuk proses aksesi Timor-Leste ke ASEAN. Blinken juga menekankan peran ASEAN dalam membentuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan menyoroti kerja sama dengan ASEAN sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan keamanan, demikian disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price melalui keterangan pers.

Selama pembicaraan tersebut, Menlu AS dan Menlu RI juga membahas Kemitraan Strategis AS-Indonesia, sejumlah inisiatif baru di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment, atau PGII), dan partisipasi Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, atau IPEF).

Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS terkait ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang hukum pidana baru Indonesia dan memuji kepemimpinan Indonesia dalam isu pendidikan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

(dka)