SEMARANG - Kondisi lalu lintas (lalin) di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada H+4 Idul Fitri 1444 H atau tepatnya Selasa (25/4/2023) sore ini terpantau lancar.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia sore ini, kendaraan-kendaraan keluar dari arah Semarang melalui GT Kalikangkung secara lancar. Tidak terlihat adanya antrean pada arus balik sore ini.

Mobil dengan plat B terlihat masih mendominasi pada arus balik hari ini. Selain plat B, terpantau juga banyak kendaraan dengan plat G yang melewati GT Kalikangkung.

Salah satu upaya menghindari kemacetan di GT Kalikangkung ialah dengan diberlakukannya rekayasa lalin one way. Oleh karena itu, sebanyak sebelas gardu tol utama dan empat gardu tambahan dibuka untuk kendaraan yang keluar dari arah Semarang.

Sebagaimana diketahui, pada hari ini diberlakukan rekayasa lalin one way dimulai dari GT Kalikangkung ini. Dijadwalkan one way akan dilangsungkan hingga pukul 00.00 WIB malam ini.

One way tahap pertama ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan pada arus balik Lebaran 2023. Untuk tahap pertama, one way dilangsungkan tiga hari sejak Senin 24 April 2023 siang hingga Rabu 26 April 2023 malam WIB.

Adapun rencananya one way tahap kedua akan dilangsungkan pada 29-30 April mendatang.

