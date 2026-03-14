Sopir Bus di Terminal Kampung Rambutan Dites Urine, Ini Hasilnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |03:16 WIB
Sopir Bus di Terminal Kampung Rambutan Dites Urine, Ini Hasilnya
JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar tes urine terhadap para sopir bus antara kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (13/3/2026). Tes itu sebagai upaya menekan angka kecelakaan dalam mudik Lebaran 2026.

1. Tes Urine

Berdasarkan pantauan Okezone, para sopir antusias mengikuti tes urine tersebut. Tes tersebut untuk membuktikan mereka tidak dalam pengaruh narkoba.

Paur Min Ops Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Bambang Subiakto, mengatakan pihaknya secara bergulir menggelar tes urine. 

"Kami memastikan awak bus, negatif terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Semoga para pemudik yang melangsungkan perjalanan ke kampung halaman merasa aman dan nyaman," kata Bambang di Terminal Kampung Rambutan.

Sementara itu, Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengatakan mudik Lebaran 2026 harus diusahakan dapat berlangsung aman dan nyaman. Jadi, kondisi sopir bus harus diperhatikan, selain keadaan armada. 

