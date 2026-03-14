112 Bus Angkut 800 Pemudik dari Terminal Pulo Gebang

JAKARTA - Lonjakan pemudik mulai terlihat di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, dalam beberapa hari terakhir. Jumlah pemudik diperkirakan terus bertambah menjelang puncak arus mudik 2026.

1. Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang

Menurut informasi yang dihimpun Okezone, pada Kamis (12/3/2026) tercatat lebih dari 2.800 penumpang diberangkatkan menggunakan sekitar 404 bus antarkota antarprovinsi menuju berbagai daerah tujuan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan mobilitas masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman.

Lonjakan penumpang juga terjadi pada Jumat (13/3/2026). Sekitar 300 bus kembali diberangkatkan dari terminal terbesar di Asia Tenggara ini dengan membawa para pemudik ke sejumlah kota di berbagai provinsi.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru Sabtu (14/3/2026) hingga pukul 09.45 WIB, sudah lebih dari 800 penumpang diberangkatkan menggunakan 112 bus antarkota antarprovinsi dari Terminal Pulo Gebang.

Pihak terminal memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 17 Maret 2026. Oleh karena itu, para calon penumpang diimbau untuk datang lebih awal serta tetap waspada terhadap barang bawaan dan anak-anak selama berada di area terminal.

Sebagai informasi, jadwal keberangkatan di Terminal Pulo Gebang juga memiliki pola tertentu. Pada pagi hari, keberangkatan bus biasanya didominasi tujuan Pulau Sumatra. Sementara pada siang hingga menjelang sore hari, keberangkatan lebih banyak didominasi bus dengan tujuan wilayah Jawa Tengah.



(Erha Aprili Ramadhoni)

