HOME NEWS NASIONAL

Kapan Soekarno Meninggal dan di Mana Dimakamkan? Ternyata Ini Lokasinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:40 WIB
Kapan Soekarno Meninggal dan di Mana Dimakamkan? Ternyata Ini Lokasinya
Soekarno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Kapan Soekarno meninggal dan di mana dimakamkan tercata dalam sejarah. Presiden Pertama Indonesia ini lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya.

Adapun beberapa biografinya memang menarik dibahas sebab, menjadi saksi sejarah untuk memerdekan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Lantas kapan Soekarno meninggal dan di mana dimakamkan yakni pada tanggal 21 juni 1970. Adapun, tempat istirahat terakhir ayah dari Megawati Soekarnoputri itu yakni di Blitar. Adapun pemilihan kota itu karena kepentingan politik pemerintahan Orde Baru dari Presiden Soeharto.

