3 Spekulasi soal Tembok Raksasa di Bawah Laut Papua

JAKARTA - Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Papua dihebohkan dengan penemuan tembok raksasa di bawah laut Papua.

Tembok raksasa tersebut memiliki panjang 110 kilometer dengan ketinggian 1.860 meter dan lebar 1.700 meter membentang lurus di Kepulauan Papua.

Banyak spekulasi mengenai asal-usul tembok raksasa ini, mulai dari peninggalan peradaban kuno hingga jejak keberadaan makhluk luar angkasa.

Pesona keindahan alam di Papua memang sudah terbukti dan hal ini membuat para peneliti melakukan penelitian di wilayah yang mempunyai potensi emas terbesar di dunia itu.

1. Bernama Jayapura Wall

Tanpa sengaja mereka menemukan adanya tembok raksasa ini. Namun, apa sebenarnya tembok raksasa ini pun masih menjadi misteri.

Struktur tembok ini berada di laut sebelah utara yang tidak jauh dari ibu kota Papua, tembok raksasa yang misterius ini pun dinamakan dengan Jayapura Wall atau Tembok Jayapura.

2. Ras Raksasa

Melansir dari YouTube Sakral Channel, secara logika tembok raksasa ini tidak dibangun oleh manusia. Apabila melihat gedung tertinggi saat ini yaitu Burj Khalifa yang tingginya sekitar 800 meter, maka tidak mungkin manusia bisa membangun tembok raksasa dengan tinggi 1.860 meter dua kali lipat dari tinggi gedung Burj Khalifa.