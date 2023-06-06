Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lawatan ke Kuba, Bung Karno Tertawa saat Pemimpin Konvoi Berhenti untuk Pinjam Korek

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:01 WIB
Lawatan ke Kuba, Bung Karno Tertawa saat Pemimpin Konvoi Berhenti untuk Pinjam Korek
Fidel Castro dan Bung Karno (foto: dok ist)
A
A
A

PADA TAHUN 1960, Presiden Soekarno melawat ke Kuba. Pemimpin Kuba Fidel Castro menyambutnya di Bandara Havana. Soekarno disambut meriah. Warga Kuba berdiri di sepanjang jalan membentangkan poster bertuliskan ‘Viva President Soekarno’.

Rombongan kepresidenan sempat berhenti hanya karena petugas polisi yang memimpin konvoi ingin menghisap cerutu.

Cerita itu dituturkan ajudan Soekarno, Bambang Widjanarko dalam buku ‘Sewindu Dekat Bung Karno’ terbitan Kepustakaan Populer Gramedia.

Saat itu dalam konvoi Soekarno ada tiga polisi yang memimpin iring-iringan kepresidenan sekaligus membuka jalan. Tiba-tiba polisi pemimpin konvoi menghentikan motornya dan menyuruh konvoi berhenti. Tentu saja semua peserta bertanya-tanya kenapa konvoi berhenti.

Polisi itu lalu mengeluarkan cerutu, dan menghampiri sopir Soekarno. Rupanya dia mau pinjam korek untuk menyalakan cerutu.

Setelah menyala, polisi itu lalu memberi hormat pada Soekarno. Dia menaiki motornya dan memimpin konvoi kembali dengan gagah. Sambil menghisap cerutu kuba tentu saja.

“Bung Karno tertawa berderai melihat itu. Rupanya dia cukup paham Kuba masih dalam revolusi,” ujar Bambang.

Halaman:
1 2
      
