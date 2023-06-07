5 Fakta Nenek Cantik Tiduri 720 Orang, Seminggu 5 Orang

LONDON - Andrea Sunshine, nenek cantik memiliki petulangan seks mencengangkan. Kontestan Miss BumBum UK dan influencer kebugaran seksi yang tinggal di London meniduri banyak orang.

Berikut fakta-faktanya:

1. Bercerai Usia 18 Tahun

Saat wawancara dengan Daily Star, model berusia 50-an ini mengaku telah bercerai dari mantan suaminya selama 18 tahun.

2. Meniduri 720 Orang

Di balik kehidupannya yang glamor, ia memiliki petualangan seks yang mencengangkan. Ia pun terbuka terkait hal tersebut.

Bom seks Brasil itu menceritakan kehidupan seksnya yang aktif sejak perceraiannya. Ia mengaku sudah tidur dengan rata-rata sekitar 720 orang.

3. Biseksual

Ratusan orang yang sudah tidur dengannya bukan hanya laki-laki, termasuk dengan perempuan. Ia mengakuibahwa dirinya merupakan seorang biseksual.

"Aku berkencan dengan pria dan wanita karena aku biseksual, jadi rata-rata sekitar 720,” ujarnya.