INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Bareskrim Buru Sindikat Perdagangan Orang, Pelaku Teridentifikasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:08 WIB
4 Fakta Bareskrim Buru Sindikat Perdagangan Orang, Pelaku Teridentifikasi
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto (Foto: Dok Okezone)




JAKARTA - Polri terus memburu sindikat perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu ditegaskan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kantongi 5 Nama Pelaku 

Kabareskrim memastikan, telah mengantongi lima nama yang disampaikan oleh BP2MI, terkait sindikat perdagangan manusia atau TPPO.

2. Pelaku TPPO Diburu Bareskrim 

Agus menekankan, Bareskrim sedang melakukan pengejaran terhadap lima orang tersebut.

"Sudah diburu tapi kalau disebutkan siapa orangnya kan lari. Makanya kemarin sudah sempat kita buru gara-gara sudah disebutkan namanya ya lari," kata Agus kepada awak media, Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

3. Pelaku TPPO Bakal Ditindak Tegas

Menurut Agus, Bareskrim bakal melakukan penindakan secara tegas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. 

"Intinya TPPO ini menjadi atensi serius Pemerintah seperti sudah disampaikan Bapak Presiden saat KTT di Labuan Bajo, Pak Kapolri menjadi Ketua Harian tentunya harapannya upaya dari pencegahan sampai dengan penindakan dapat berjalan dengan baik," ujar Agus.

