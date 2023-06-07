Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Pemuda 18 Tahun Tewas Usai Berlatih Silat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:02 WIB
5 Fakta Pemuda 18 Tahun Tewas Usai Berlatih Silat
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEORANG pemuda berinisial RS (18), tewas usai berlatih silat di Jalan Lingkar, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro pada perguruan silat IKSPI Kera Sakti.

RS sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke klinik terdekat usai berlatih pada Sabtu malam 3 Juni 2023. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kondisi Terus Memburuk

 

Karena kondisinya memburuk dan tetap tak sadarkan diri, RS dirujuk ke RSUD Blambangan, pada Minggu dini hari, 4 Juni 2023. Korban sempat dirawat di RSUD Blambangan, namun korban akhirnya meninggal dunia pada Senin 5 Juni 2023.

2. Keluarga Korban Sebut Ada Kejanggalan

 

Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari perguruan silat di IKSPI Kera Sakti. Pasalnya, kematian pemuda berinisial RS (18) asal Kelurahan Giri, Banyuwangi ini diduga ada kejanggalan usai latihan silat dan kenaikan sabuk.

Abdul Somad (43) menyatakan, bila pihak keluarga masih sangat terpukul akibat kematian putra semata wayangnya. Maka ia pun menuntut pertanggungjawaban dari pihak perguruan silat.

"Terlepas dengan kejadian kematian anak kami. Kami hanya ingin pertanggungjawaban dari pihak perguruan silat," kata Somad, ditemui di rumahnya pada Selasa siang (6/6/2023).

Halaman:
1 2 3
      
