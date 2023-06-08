Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kualitas Udara Memburuk Imbas Asap Kebakaran Hutan Kanada, New York Tutup Kebun Binatang hingga Lapangan Golf

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:20 WIB
Kualitas Udara Memburuk Imbas Asap Kebakaran Hutan Kanada, New York Tutup Kebun Binatang hingga Lapangan Golf
New York tutup kebun binatang hingga lapangan golf akibat kualitas udara memburuk (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK New York menutup semua kebun binatang, taman bermain hingga lapangan golf karena kualitas udara yang memburuk akibat asap kebakaran hutan yang terjadi di Kanada.

Pejabat di Monroe County, New York, menutup fasilitas dan membatalkan acara pada Rabu (7/6/2023) karena kualitas udara yang buruk di daerah tersebut.

“Dengan Peringatan Kesehatan Kualitas Udara yang berlaku untuk Monroe County, saya telah menutup Kebun Binatang Taman Seneca dan semua taman daerah termasuk lapangan golf Genesee Valley, Durand Eastman, dan Churchville,” kata Eksekutif Monroe County Adam Bello di Twitter pada Rabu (7/6/2023), dikutip CNN.

Dia juga mengingatkan agar orang-orang tetap berada di dalam ruangan jika tidak terlalu mendesak pergi keluar.

Staf Kebun Binatang Seneca Park diketahui memindahkan banyak hewan ke dalam ruangan dan semua karyawan yang bekerja di luar ruangan dipindahkan ke tugas di dalam ruangan.

Konser yang dijadwalkan pada Rabu (7/6/2023) malam di Ontario Beach Park juga dibatalkan.

Monroe County terletak di timur laut Buffalo dan meliputi kota Rochester.

Walikota Eric Adams, pada Rabu (7/6/2023) mengatakan kndisi kualitas udara diperkirakan akan membaik semalam di New York City sebelum memburuk lagi pada Kamis (8/6/2023) siang dan malam.

Halaman:
1 2
      
