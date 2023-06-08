5 Hadiah yang Pernah Diterima Soekarno dari Pemimpin Dunia, dari Cerutu hingga Pesawat

JAKARTA – Presiden pertama RI Soekarno adalah seorang tokokh dan pemimpin yang berpengaruh di dunia pada masanya. Soekarno juga diketahui menjalin hubungan yang dekat dengan para pemimpin dunia lainnya, baik di blok Barat maupun Timur.

Karena hubungan yang baik inilah Soekarno menerima hadiah sebagai tanda kedekatannya dengan para pemimpin negara-negara. Berikut beberapa hadiah yang diterima Soekarno dari para pemimpin tersebut:

BACA JUGA: Kisah Presiden Soekarno Hatinya Remuk Ketika Mengingat Romusha

1. Mobil Cadillac Fleetwood 75 (Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy)

Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy memberikan hadiah sebuah mobil Cadillac Fleetwood 75 kepada Presiden Soekarno. Mobil ini digunakan Soekarno sebagai mobil dinasnya, yang terakhir selama dia menjabat.

BACA JUGA:

Kala Pekik Merdeka Soekarno Bikin Geger Singapura

2. Mobil Fiat Chrysler Crown Imperial (Raja Arab Saudi, Abdulaziz Al-Saud)

Presiden Soekarno juga menerima pemberian mobil lain, yaitu Fiat Chrysler Crown Imperial, dari Raja Arab Saudi, Abdulaziz Al-Saud. Mobil ini diberika Raja Abdulaziz saat Presiden Soekarno menjalankan Ibadah Haji pada 1955.

Mobil Fiat Chrysler Crown Imperial merupakan mobil mewah yang menjadi kendaraan para pemimpin dunia saat itu.