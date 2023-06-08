Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelajar SMK Meninggal saat Ekskul Bela Diri, Diduga Dianiaya

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:02 WIB
Pelajar SMK Meninggal saat Ekskul Bela Diri, Diduga Dianiaya
Ilustrasi (Foto : Freepik)
LAMPUNG TENGAH - Diduga alami penganiayaan saat kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul bela diri, seorang pelajar salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia

Pelajar berinisial MA (17) warga Gebang, Kabupaten Pesawaran tersebut diketahui meninggal dunia usai latihan bela diri.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 29 Mei 2023. Dalam beberapa foto yang diterima, terlihat korban mengalami gigi patah, wajah remuk, dan tubuh penuh lebam.

Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo, namun akhirnya korban dinyatakan telah meninggal dunia akibat infeksi pembuluh darah.

Merasa ada kejanggalan atas kematian anaknya, orangtua korban melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/B/167/V/2023/SPKT/Polres Lampung Tengah/Polda Lampung tanggal 31 Mei 2023.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Qorinas membenarkan peristiwa tersebut.

