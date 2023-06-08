Advertisement
HOME NEWS JABAR

Partai Perindo Jabar Optimistis Penuhi Target Kursi di Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:58 WIB
Partai Perindo Jabar Optimistis Penuhi Target Kursi di Pemilu 2024
A
A
A

BANDUNG - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat optimistis menatap Pemilu 2024. Terlebih, modal Perindo jelas dengan tidak ada daerah pemilihan (dapil) yang kosong saat pendaftaran bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Perwakilan DPW Perindo Jabar, Yuyun Saefudin bersyukur, seluruh dapil di Jabar bisa diisi bacaleg partai bernomor urut 16 itu. Menurutnya, mereka yang didaftarkan sudah melewati berbagai proses evaluasi dan uji kelayakan.

"Kita punya optimisme dengan program partai yang bagus, caleg potensi, terkoordinasi dengan baik semuanya, maka tujuan kita untuk mendapatkan kursi di setiap dapil itu akan tercapai," kata Yuyun usai menerima kunjungan sekaligus konsolidasi dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad di Kantor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).

Yuyun mengungkapan, target perolehan pada Pileg 2024 minimal 1 kursi dari tiap dapil untuk tingkat provinsi. Begitu juga dengan bacaleg DPR RI.

"DPR RI yang ditargetkan oleh DPP 1 kursi juga minimal, kota/kabupaten yang kurang lebih 153 dapil, itu menargetkan 1 dapil 1 kursi," urainya.

Halaman:
1 2
      
