INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Fakta 37 Pesawat Militer China Masuki Zona Pertahanan Udara Taiwan, Sitem Rudal Diaktifkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |05:15 WIB
4 Fakta 37 Pesawat Militer China Masuki Zona Pertahanan Udara Taiwan, Sitem Rudal Diaktifkan
(Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

TAIPEI - Sebanyak 37 pesawat militer China dikabarkan memasuki zona pertahanan udara Taiwan. Merespons hal ini, Taiwan mengaktifkan sistem pertahanannya pada Kamis (8/6/2023).

Berikut 4 fakta manuver 37 pesawat militer China di zona pertahanan udara Taiwan :

1. Dari Pesawat Tempur hingga Pengebom

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, mulai pukul 5 pagi waktu setempat telah mendeteksi 37 pesawat angkatan udara China. Itu termasuk pesawat tempur J-11 dan J-16 serta pembom H-6 berkemampuan nuklir.

Pesawat terbang ke sudut barat daya zona identifikasi pertahanan udara Taiwan atau ADIZ. ADIZ adalah area yang lebih luas yang dipantau dan dipatroli Taiwan untuk memberi pasukannya lebih banyak waktu untuk menanggapi ancaman.

2. Pelatihan Pengawasan Udara

Beberapa pesawat China terbang ke tenggara Taiwan. Pesawat itu dan menyeberang ke Pasifik barat untuk melakukan "pelatihan pengawasan udara dan navigasi jarak jauh," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (9/6/2023).

Telusuri berita news lainnya
