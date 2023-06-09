Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Willy Hitler, Keponakan Pemimpin Nazi yang Membelot ke AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:01 WIB
Kisah Willy Hitler, Keponakan Pemimpin Nazi yang Membelot ke AS
William Hitler, keponakan Adolf Hitler yang membelot ke Amerika Serikat. (Foto: J. Mark Powell)
JAKARTAAdolf Hitler adalah seorang tokoh yang berkuasa dan salah satu pemimpin paling kuat pada masanya. Namun, ternyata tidak semua orang dekat, bahkan keluarga yang memiliki hubungan darah dengan Hitler mengikuti pemikiran fasisnya dan bergabung bersamanya dalam ideologi nasionalisme-sosialisme (Nazi).

Nyatanya, salah seorang keponakan Hitler justru membelot ke Amerika Serikat (AS) dan menentang kekejaman Der Fuhrer, julukan Hitler. William Patrick “Willy” Hitler diketahui bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) pada 1944, saat Hitler masih berkuasa di Jerman.

Dilansir dari todayifoundout.com, Willy merupakan putra dari adik tiri sang diktator, Alois Hitler Jr. yang lahir dari ibu Irlandia, Bridget Dowling di Liverpool, Inggris pada 12 Maret 1911.

Usai Perang Dunia i pada 1918, ayah dan ibu Willy bercerai dan dia dikirim ke Jerman untuk tinggal bersama Alois. Pada 1929, di usia 18 tahun, Willy mengenal ideologi Nazi yang dicetuskan pamannya, Adolf Hitler.

Willy sendiri baru bisa bertemu secara langsung dengan Hitler pada 1930 dan mendapatkan “kado” berupa foto bertandatangan Hitler.

Tak lama setelah Hitler menjabat Kanselir Jerman pada 1933, Willy memanfaatkan posisi sang paman untuk bisa bekerja di sebuah bank di Berlin. Willy juga sempat pindah tempat kerja ke pabrik otomotif Opel.

      
