HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Zuhair Al-Shun: Di Mana pun Palestina Hadir, Indonesia Selalu Ada Mendukung

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:38 WIB
Dubes Zuhair Al-Shun: Di Mana pun Palestina Hadir, Indonesia Selalu Ada Mendukung
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Indonesia dengan Palestina sudah terjalin baik sejak dahulu. Palestina tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengungkapkan bahwa Ia sangat mengapresiasi dukungan dari masyarakat dan pemerintahan Indonesia.

Hal tersebut Ia sampaikan dalam wawancara khusus Special Dialogue Okezone dengan tema topik 'Laga Timnas, Bukti Eratnya Persaudaraan Indonesia-Palestina'.

"Hubungan kami sangat spesial, yang menumbuhkan dukungan dari pihak Indonesia, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya" ucap Dubes Al-Shun.

Ia menambahkan bahwa hubungan antara Palestina dan Indonesia merupakan hubungan yang berserjarah. Dimana Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia memberikan dukungannya kepada Palestina.

"Indonesia secara konsisten terus memberikan berjuang dan memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina di kancah Internasional. Dimanapun Palestina hadir, Indonesia selalu berada di belakang memberikan dukungan" ujar Dubes Palestina itu.

Menurut Dubes Al-Shun, dukungan Indonesia kepada Indonesia berasal dari Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang menyatakan dalam pidatonya bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diberikan, Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada Palestina.

(Khafid Mardiyansyah)

      
