Perindo Dukung Ganjar Pranowo Berdasarkan Hasil Kajian hingga Poling Nasional

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjajaki kerja sama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejalan dengan itu, Partai Perindo juga resmi memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui, bahwa partai besutan Hary Tanoesoedibjo sebelumnya sudah melakukan berbagai aktivitas komunikasi dan silaturahmi politik ke sejumlah tokoh serta petinggi parpol. Hingga akhirnya, Partai Perindo memutuskan mendukung Ganjar Pranowo.

Dijelaskan Ferry, keputusan partai yang telah ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bukan tanpa dasar yang jelas. Dukungan itu, ditekankan Ferry, berdasarkan hasil kajian hingga poling nasional.

"Kami juga melakukan semacam kajian-kajian, bahkan kita juga melakukan poling nasional dengan memperhatikan pendapat publik, itu kita lakukan. Nah akhirnya kami memutuskan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo," beber Ferry dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk 'Misteri Gerbong Koalisi' yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Trijaya FM, Sabtu (10/6/2023).

Ferry menjelaskan, bahwa Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo sebelumnya juga sudah sempat membeberkan tiga pertimbangan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Adapun, pertimbangan pertama yakni karena PDIP lebih siap secara elektoral di Pemilu 2024.

"Tentunya dalam konteks koalisi ini PDIP kan jauh lebih siap, mereka punya presidensial treshold attack yang memang mencukupi dalam konteks ini dan untuk hal proses pemilu itu juga bisa mengusung secara langsung," beber Ferry.

Yang kedua, sambung dia, tentunya terkait konteks yang lebih filosofi. Ia berpandangan bahwa Partai Perindo dengan PDIP mempunyai kesamaan ideologi yakni sama-sama mengusung ideologi Pancasila.