HOME NEWS NASIONAL

Survei LSN Ungkap Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terus Naik

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:53 WIB
Survei LSN Ungkap Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terus Naik
A
A
A

JAKARTA - Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo Subianto mendominasi berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Juni 2023 ini. Prabowo mengungguli pesaingnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Dominasi Prabowo atas para kompetitornya semakin signifikan apabila hanya diikuti tiga Capres saja," kata Direktur Eksekutif LSN, Gema N Bakry dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (11/6/2023).

Dalam data yang dipaparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 38,5%. Sementara, Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 32,8%. Sedangkan, Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 21,9%.

Lebih jauh, kat dia, LSN juga mengukur tren elektabilitas dari simulasi 10 nama yang berpeluang sebagai Capres. Sebagai tiga besar, terpotret elektabilitas Prabowo, Ganjar dan Anies memiliki tren yang berbeda-beda.

"Memasuki tahun 2023, elektabilitas Prabowo menunjukkan tren yang terus menanjak, mulai dari 31,8% pada survei Maret 2023 menjadi 32,8%," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
