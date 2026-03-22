Prabowo Targetkan 70 Ribu Sekolah Direnovasi Tahun Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |18:22 WIB
Prabowo Targetkan 70 Ribu Sekolah Direnovasi Tahun Ini
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah hingga digitalisasi pembelajaran secara nasional.

Prabowo menegaskan, pemerintah tengah mempercepat program renovasi sekolah dengan target 300 ribu unit dalam lima tahun ke depan.

“Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17 ribu sekolah. Tahun ini 70 ribu sekolah. Tahun depan saya ingin naik 90 ribu sekolah. Lima tahun saya ingin selesaikan 300 ribu sekolah,” kata Prabowo, Minggu (22/3/2026).

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga melakukan transformasi sistem pembelajaran melalui digitalisasi di seluruh sekolah di Tanah Air. Prabowo mengatakan telah mendistribusikan lebih dari 288 ribu unit papan pintar interaktif (interactive flat panel) sampai ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Presiden menjelaskan, perangkat tersebut dilengkapi dengan materi pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami pelajaran secara lebih interaktif.

Prabowo: Polisi Baik dan Tentara Hebat Itu Tuntutan Rakyat, Bukan Selera Pimpinan
Prabowo: Kita Tak Pernah Bilang Mau Ikut Iuran USD1 Miliar untuk BoP
Momen Hangat Presiden Prabowo Lebaran Bersama Titiek dan Didit di Istana
Kisah Haru dan Bahagia Masyarakat Bertemu Presiden Prabowo saat Lebaran di Istana
Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina
