Dini Hari, Gempa M2,9 Guncang Pariaman Sumbar

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,9 mengguncang Pariaman, Sumatera Barat, pukul 02.48 WIB, Minggu (11/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.76 LS, 99.84 BT atau 36 Km Barat Daya Pariaman, Sumbar. Adapun gempa tersebut berkedalaman 57 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

(Qur'anul Hidayat)