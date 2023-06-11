Partai Perindo Sumut Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

MEDAN - Pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Sumatera Utara menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung dam memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan saat menghadiri acara Konsolidasi PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk Pemenangan Pilpres 2024 yang dihadiri langsung Ganjar Pranowo di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Willem Iskandar Medan, Minggu (11/6/2023).

"Kami mulai dari DPW, DPD, DPC, DPRt dan seluruh kader pada dasarnya patuh pada instruksi Ketua Umum kami Bapak Hary Tanoesoedibjo yang telah menyatakan bekerjasama dengan PDI Perjuangan. Apalagi koalisi bukan sebatas pemilihan presiden tapi juga untuk pemilihan legislatif dan pemilu kepala daerah," kata Rudi didampingi sejumlah fungsionaris Perindo yang hadir.

Untuk memenangkan Ganjar, lanjut Rudi, Perindo akan melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat. Saat ini konsolidasi sudah dimulai lewat perbincangan secara virtual.

"Kita akan kerahkan seluruh kader kita untuk turun ke akar rumput memenangkan Ganjar. Kami optimis dukungan kepada Ganjar ini juga memberikan imbal balik positif kepada partai kami di Pemilu Legislatif mendatang,"' tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)