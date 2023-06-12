4 Fakta Bule Ngamuk Tenteng Pisau, Ini Identitasnya

VIDEO yang jadi viral di media sosial menampilkan seorang pria bule mengamuk sambil membawa pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak.

Berikut sejumlah fakta terkait ngamuknya sang bule tersebut:

1. Bikin Takut Bule Perempuan

Pria bule berkaos coklat dan celana jeans itu juga mendekati pasangan bule yang juga ikut menegur. Semua memilih menjaga jarak ketika dia mendekat.

Kontan saja, warga dan wisatawan di sekitarnya menjadi resah. Sejumlah bule perempuan pilih berteriak dan menyuruhnya segera pergi.

2. Warga Negara Kanada

Identitas bule yang mengamuk sambil menenteng pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara, terungkap. Dia adalah Mohammed Beda (31), warga negara Kanada.

"Interogasi sudah selesai dilakukan," kata Kapolsek Kuta Utara Kompol I Made Pramasetia, Minggu (11/6/2023).

3. Ditangkap Polisi

Reda ditangkap saat mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Barat, Sabtu 10 Juni 2023. Dari hasil penggeledahan, ditemukan pisau yang diselipkan di badannya. Dia kemudian digelandang ke Mapolsek Kuta Utara.

Dari hasil pemeriksaan, Reda mengakui membuat keributan dan menantang sejumlah orang sambil membawa pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara, dini hari sekira pukul 03.45 WITA.