HOME NEWS BALI

3 Bule Digulung Ombak Pantai Nunggalan Bali, 1 Tewas

Mohamad Chusna , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |01:28 WIB
3 Bule Digulung Ombak Pantai Nunggalan Bali, 1 Tewas
Evakuasi bule tenggelam. (Foto: Basarnas)
A
A
A

DENPASAR - Tiga wisatawan asing (bule) digulung ombak di Pantai Nunggalan, Kuta Selatan, Bali, Minggu (11/6/2023) sore. Satu orang bule tewas dalam kejadian itu. 

Korban tewas adalah wisatawan Spanyol berinisial ATA (36). Sedangkan dua wisatawan selamat yaitu FVL (32) asal Spanyol dan AAF (33) asal Jerman.

"Jenazah korban dievakuasi ke RS Prof IGNG Ngoerah Sanglah Denpasar," kata Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Bali I Wayan Suwena.

 BACA JUGA:

Peristiwa bermula ketika ketiga bule itu terseret arus saat berenang sekitar pukul 16.30 WITA. Wisatawan yang melihat segera menceburkan diri ke laut untuk menolong mereka. 

FVL dan AAF berhasil diselamatkan dan dibawa ke tepi pantai. Sedangkan ATA hilang digulung ganasnya ombak.

 BACA JUGA:

Beberapa lama kemudian, pria bule itu ditemukan dalam kondisi tak sadar dan dibawa ke tepi pantai. Namun setelah diberikan napas buatan, nyawanya tidak tertolong. 

Basarnas yang tiba di lokasi dengan sembilan personel lalu memasukkan mayat korban ke kantong jenazah. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
