Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 13 Remaja Diduga Hendak Tawuran, Ada yang Bawa Celurit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |00:02 WIB
Polisi Tangkap 13 Remaja Diduga Hendak Tawuran, Ada yang Bawa Celurit
Polisi tangkap remaja diduga hendak tawuran. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 13 remaja diduga hendak tawuran di Cibungbulang, Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Barang bukti yang turut diamankan satu buah celurit.

Kapolsek Cibungbulang AKP Zulkernaedi mengatakan belasan ramaja itu diamankan sekira pukul 00.00 WIB dini hari tadi, Minggu (11/6/2023). Mereka tersebar tiga lokasi berbeda yakni di wilayah Cemplang, Citoh dan Perumnas.

"Terdapat 13 orang remaja yang kita amankan dalam patroli yang digelar dini hari tadi," kata Zulkernaedi dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Para remaja itu langsung digelandang oleh polisi ke Mapolsek Cibungbulang. Dari tangan mereka, didapati barang bukti sebilah senjata tajam jenis celurit.

"Kita lakukan pemeriksaan dan pendataan di Polsek Cibungbulang," jelasnya.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, polisi akan memanggil pihak orang tua dari remaha tersebut untuk dilakukan pembinaan. Termasuk juga membuat surat pernyataan dengan orang tua agar mencegah terjadinya aksi tawuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement